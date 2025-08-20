Datça'da koca zeytinlik 1 saat yandı

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Dam Arası mevkisinde yerleşim yerlerinin olduğu bölgede yol kenarında zeytinliğin de bulunduğu alanda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Datça'da 86 kaçak göçmen kurtarıldı!

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Datça MAG-AME (Mahalle Arama Kurtarma) ekipleri yönlendirildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alındı.

Zeytin yasasının hızlı sonucu! Zeytinliklerin dibindeki maden ocağına onay verdiler

Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ilk belirlemelere göre 3 dönüm alan zarar gördü.