Datça'da koca zeytinlik 1 saat yandı
Muğla'nın Datça ilçesinde zeytinliğin de bulunduğu bir alanda yangın çıktı. 3 dönümlük bir zeytinlik alan zarar gördü. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Dam Arası mevkisinde yerleşim yerlerinin olduğu bölgede yol kenarında zeytinliğin de bulunduğu alanda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Datça MAG-AME (Mahalle Arama Kurtarma) ekipleri yönlendirildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında ilk belirlemelere göre 3 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

