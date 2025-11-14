Çalışanını darbeden Bahadır Ünlü tutuklandı!

Yayınlanma:
Beyoğlu'ndaki restoranında çalışanını tekme, yumruk ve beyzbol sopası ile darbeden oyuncu Bahadır Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Restoranında çalışan emekçiyi tekme, yumruk ve beyzbol sopası ile darbeden sosyal medya ünlüsü Bahadır Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Kasım günü meydana gelen olayda Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, iddialara göre, Bahadır Ünlü, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir çalışanına tekme ve yumrukla vurmaya başladı.

Ünlü, beyzbol sopası alarak darbetmeye devam etti.

Dakikalarca çalışanını darbeden Ünlü, olayı cep telefonuyla da kaydetti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Ünlü’yü gözaltına adı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ünlü, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ünlü'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

RESTORANI MÜHÜRLENMİŞTİ

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ünlü’nün restoranını mühürledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

