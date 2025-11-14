Bahadır Ünlü'nün dükkanını belediyenin daha önce mühürlediği ortaya çıktı!

Bahadır Ünlü'nün dükkanını belediyenin daha önce mühürlediği ortaya çıktı!
Beyoğlu’nda iş yerindeki emekçiyi darbederek görüntüleyen sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü’nün işyeri Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendiği ve mührü kırarak faaliyetine devam ettiği ortaya çıktı. Tutuklu Belediye Başkanı İnan Güney o görüntülere tepki gösterdi.

İstanbul Beyoğlu’nda iş yerindeki çalışanını darbederek kaydeden ve emekçiye tehditler savuran sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü’nün işyeri Beyoğlu Belediye’si ekipleri tarafından mühürlendi.

Ekipler yaptığı kontrollerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren kafenin mühür bozularak izinsiz çalışmaya devam ettiğini belirtti. İşyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

BELEDİYENİN O DÜKKANI MÜHÜRLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü’nün Beyoğlu’nda iki mekanı daha olduğu bu mekanların da ruhsatsız çalıştığı için önceden tebligat yapıldığı ruhsatsız çalışan diğer iki mekanın da mühürleneceği, Beyoğlu Belediyesi’nin Bahadır Ünlü hakkında savcılığa mühür ihlalinden dolayı şikayette bulunulduğu belirtildi. Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Bahadır Ünlü’nün, kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY'DEN SERT TEPKİ

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, skandal görüntüleri Silivri'den izlediğini belirterek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Güney, “Malum işletmeyle ilgili görüntüleri Silivri’den izledim. Gördüğüm an nutkum tutuldu. Bir emekçiye el kaldırmak da ne demek? Yazıklar olsun! Beyoğlu’nda insan onuruna yönelen hiçbir eyleme göz yummayız, asla müsaade etmeyiz. Görevimiz, ilçemizde yaşayan ve çalışan herkesin huzurunu, güvenliğini ve onurunu korumak. Bu olay karşısında hızlıca harekete geçen Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerine ve emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Bravo kıymetli çalışma arkadaşlarım. Bu insanlık dışı eylemi gerçekleştiren şahsın en ağır cezayı almasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

