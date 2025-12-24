Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı!
Kütahya'da 6 yaşındaki çocuğun çakmakla oynarken koltuğu tutuşturması sonucu evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
KÜTAHYA'DA 7 KATLI APARTMANDA YANGIN PANİĞİ
Atik Sokak'taki 7 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan daireden yükselen dumanı gören çevredekiler durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
YANGINI 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKARMIŞ
Yapılan incelemede yangının çakmakla oynayan 6 yaşındaki çocuğun koltukları tutuşturmasıyla çıktığı, küçük çocuk ve ablasının evden çıkıp kurtuldukları tespit edildi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak:DHA