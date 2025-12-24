Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı!

Yayınlanma:
Kütahya'da çakmakla oynayan 6 yaşındaki çocuk koltuğu yaktı. Kısa sürede tüm eve yayılan alevler ekipleri müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kütahya'da 6 yaşındaki çocuğun çakmakla oynarken koltuğu tutuşturması sonucu evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA'DA 7 KATLI APARTMANDA YANGIN PANİĞİ

Atik Sokak'taki 7 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan daireden yükselen dumanı gören çevredekiler durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

cakmakla-oynarken-yangin-cikardi-1078463-320060.jpg

Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

cakmakla-oynarken-yangin-cikardi-1078464-320060.jpg

İki katlı evinde yangın! Alevlere müdahale etmek isterken yaralandıİki katlı evinde yangın! Alevlere müdahale etmek isterken yaralandı

YANGINI 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKARMIŞ

Yapılan incelemede yangının çakmakla oynayan 6 yaşındaki çocuğun koltukları tutuşturmasıyla çıktığı, küçük çocuk ve ablasının evden çıkıp kurtuldukları tespit edildi.

cakmakla-oynarken-yangin-cikardi-1078469-320060.jpg

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Türkiye
Ümit Özdağ'dan Leyla Zana açıklaması
Ümit Özdağ'dan Leyla Zana açıklaması
Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı: Yapımcı Timur Savcı hakkında karar
Son Dakika | Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı: Yapımcı Timur Savcı hakkında karar
Son dakika| 11. yargı paketi TBMM'de kabul edildi
Son dakika| 11. yargı paketi TBMM'de kabul edildi