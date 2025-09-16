Büyükçekmece’de feci motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de feci motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Büyükçekmece'de sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetğiği motosiklet yola devrildi. Kazada, sürücü ve arkasında oturan yolcu hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Karaca ve arkasında oturan yolcu 25 yaşındaki Recep Karadeniz hayatını kaybetti.

Aynı noktada 3 dakika arayla iki kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandıAynı noktada 3 dakika arayla iki kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Saat 19.00 sıralarında Türkoba Mahallesi Atatürk 2. Caddesi'nde meydana gelen kazada, caddede seyir halinde olan Ali Karaca'nın kullandığı motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini yitirmesi üzerine yola devrildi.

istanbul-buyukcekmecede-motosiklet-ka-916602-272359.jpg

KALDIRIM KENARINDAKİ DUBALARA ÇARPTILAR

Yolda sürüklenen sürücü Ali Karaca ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz, kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

istanbul-buyukcekmecede-motosiklet-ka-916600-272359-1.jpg

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Karaca ve Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karaca ve Karadeniz'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

istanbul-buyukcekmecede-motosiklet-ka-916598-272359-1.jpg

istanbul-buyukcekmecede-motosiklet-ka-916597-272359.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

