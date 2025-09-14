Aynı noktada 3 dakika arayla iki kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Aynı noktada 3 dakika arayla iki kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Yayınlanma:
Kütahya'da aynı bölgede 3 dakika arayla iki kaza yaşandı. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde aynı bölgede 3 dakika arayla iki kaza yaşandı.

Saat 20.31’de Domaniç-İnegöl karayolu 1’inci kilometresinde meydana gelen ilk kazada Mustafa Beyhan'ın kullandığı 43 NU 462 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Şaban Özşahinler'in kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı.

kutahyada-ayni-bolgede-3-dakika-arayla-913428-271378.jpg

YARDIM ETMEK İÇİN DURAN ARACA BAŞKA ARAÇ ÇARPTI

Kazaya yardım için duran Turgut Bilgili'nin kullandığı 43 AGF 029 plakalı otomobile ise yaklaşık 3 dakika sonra Hüseyin Talha Özdemir yönetimindeki 11 AY 765 plakalı otomobil çarptı.

Motosiklet sürücüsü Şaban Özşahinler kazada yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kutahyada-ayni-bolgede-3-dakika-arayla-913425-271378.jpg

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Özşahinler, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

kutahyada-ayni-bolgede-3-dakika-arayla-913427-271378.jpg

KAZA ANI KAYDEDİLDİ

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde motosiklete çarpan otomobil ve ardından yardım için duran otomobile başka bir otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

