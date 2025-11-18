Bursa’daki yangından acı haber: 80 yaşındaki vatandaş ölü bulundu

Yayınlanma:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu. Tek başına yaşadığı belirlenen 80 yaşındaki Kazım Kaya'nın cesedi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu evin mutfağında tespit edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen yangında 80 yaşındaki Kazım Kaya hayatını kaybetti. Alacahırka Mahallesi Meşe Sokak'taki iki katlı bir evde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

CESEDE MUTFAKTA ULAŞILDI

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan detaylı arama çalışmasında, evin mutfak bölümünde bir kişinin cesedi bulundu. Cesedin, evde tek başına yaşadığı belirlenen Kazım Kaya'ya ait olduğu değerlendirildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA NAKLEDİLDİ

Savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset, kimlik teşhisi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi.

İTFAİYE ARAÇLARI SOKAĞA GİREMEDİ

Olay sırasında itfaiye araçlarının dar sokaktan içeri girememesi nedeniyle ekipler, bölgedeki yangın musluklarından çekilen hatlarla müdahale etmek zorunda kalmıştı. Bu gecikme yangının bitişikteki binaya sıçramasına neden olmuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

