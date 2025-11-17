Amasya’da depo yangını! İçindeki malzemelerle alev alev yandı

Amasya’da depo yangını! İçindeki malzemelerle alev alev yandı
Yayınlanma:
Amasya’da plastik malzemelerin olduğu depoda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Amasya’da bulunan İpekköy Mahallesi Küme Evleri mevkisinde meydana gelen olayda, içerisinde plastik malzemelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan yangın kısa süre içinde büyüdü ve depoyu sardı.

ALEVLER DEPOYU SARDI!

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verirken ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Garajda çıkan yangın otomobile sıçradı!Garajda çıkan yangın otomobile sıçradı!

Olay yerine intikal eden ekipler, depoyu saran alevlere müdahale etti.

amasyadaki-yanginda-plasik-malzemelerin-1019717-302552.jpg

EKİPLERİN 1 SAATLİK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana gelirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:DHA

