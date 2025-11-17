Garajda çıkan yangın otomobile sıçradı!

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlı Yayla Caddesi'nde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, caddedeki bir garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şantiyede yangın paniği: Alevler 2 otomobile sıçradı

Alevler kısa sürede büyüyerek garajın yanında bulunan otomobile sıçradı.

GARAJ VE OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Garaj ve otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.





