Şantiyede yangın paniği: Alevler 2 otomobile sıçradı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler park halinde bulunan 2 otomobile de sıçrarken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yer alan Ozan Albay Caddesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER 2 OTOMOBİLE SIÇRADI!

Büyüyen alevler, park halinde bulunan 2 otomobile sıçrarken yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alırken yangında yaralanan kimse olmadı.

Yangın nedeniyle şantiye alanında bulunan konteynerlerde ve 2 otomobilde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.




Kaynak:DHA

