Bursa’da zincirleme kaza: Yaralı çocuklar var

Bursa'nın İznik ilçesinde akşam saatlerinde yağışlı hava nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 20.40 sıralarında Yenişehir-İznik Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti.

KAMYONUN KAYARAK DEVRİLMESİYLE BAŞLADI

İddiaya göre, seyir halindeki 61 AL 586 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce kaydı ardından devrildi.

ARKADAKİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI

Kazayı gören bir TIR şoförü, yardım etmek için yavaşladığı sırada, hemen arkasından gelen 34 HUZ 911 plakalı otomobil TIR'a çarptı. Bu çarpışmanın hemen ardından, 16 BLT 236 plakalı kamyonet de otomobile çarparak kazaya dahil oldu.

2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişiye müdahale etti. Yaralılardan 22 yaşındaki T.C., 10 yaşındaki Y.E.C. ve 11 yaşındaki Ç.E.C., ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, yaralıların genel durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şeklini ve nedenlerini aydınlatmak için inceleme başlattı.