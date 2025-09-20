Bursa’da korkunç kaza: 4 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç, bir otomobile arkadan çarptı. Myedana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Akpınar Caddesi'nde hareket halinde olan Mehmet Ç. (51) kontrolündeki hafif ticari araç Akhmad K.'nin (60) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

hafif-ticari-arac-otomobile-carpti-4-y-923367-274332.jpg

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI!

Kazanın ardından otomobil sürücüleri ve otomobillerin içinde bulunan 60 yaşındaki Shatarat K. ile 31 yaşındaki Eldar M. yaralandı. Yaralanan kişiler, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

