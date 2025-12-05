Atatürk’ün gericilikle mücadelesini anlatan heykel soruşturma konusu oldu: 2 kişi gözaltına alındı

Atatürk’ün gericilikle mücadelesini anlatan heykel soruşturma konusu oldu: 2 kişi gözaltına alındı
Atatürk’ün gericiliğe karşı mücadelesini simgeleyen heykelin Lütfü Kırdar’da sergilenmesi üzerine savcılık soruşturma açtı; heykeli yapan ve sergileyen iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Şişli’deki Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “gericiliğe karşı mücadelesini” temsil eden bir heykelin sergilenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada bazı tarikatlara yakınlığıyla dikkat çeken hesapların heykeli hedef göstermesinin ardından savcılık devreye girdi.

canavar.jpg

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, sergi alanındaki heykelin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla incelendiği öğrenildi.

Polis ekipleri, sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve yapılan çalışmalar doğrultusunda heykeli yapan M.K. (45) ile sergilenmesinden sorumlu A.E.I. (34)’yi gözaltına aldı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

gericilik.jpg

ATATÜRK'ÜN GERİCİLİKLE MÜCADELESİNİ TEMSİL EDİYOR

Söz konusu heykelin, 1947’de yayımlanan Mizah dergisindeki bir çizimden esinlenerek hazırlandığı belirtiliyor. Çizimde Atatürk’ün, gericiliği simgeleyen dört başlı yeşil canavarı “İnkılap” kılıcıyla alt ettiği bir sahne yer alıyordu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

