Şehir eşkıyası trafiği birbirine kattı! Aracın önünü kesip camlarını kırdı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelen olayda trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Kamyonetin sürücüsü tartışmanın ardından otomobilin önünü kesti.

HAKARETLER SAVURDU, ARACIN CAMINI KIRDI!

Daha sonra kamyonetinden inen maganda hakaretler savurarak otomobilin camını yumruklayıp kırdı. Kimliği belirlenemeyen şehir eşkıyası daha sonra kamyonetine binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracının camı kırılan diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

