Şehir eşkıyası trafiği birbirine kattı! Aracın önünü kesip camlarını kırdı

Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta bir kamyonet sürücüsü, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünün önce yolunu kesti, daha sonra ise aracının camını kırdı. Otomobil sürücüsü, magandanın saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelen olayda trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Kamyonetin sürücüsü tartışmanın ardından otomobilin önünü kesti.

trafikte-tartistigi-surucunun-otomobilin-923409-274330.jpg

HAKARETLER SAVURDU, ARACIN CAMINI KIRDI!

Daha sonra kamyonetinden inen maganda hakaretler savurarak otomobilin camını yumruklayıp kırdı. Kimliği belirlenemeyen şehir eşkıyası daha sonra kamyonetine binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracının camı kırılan diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

trafikte-tartistigi-surucunun-otomobilin-923408-274330.jpg

Kaynak:DHA

