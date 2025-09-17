Tokatçı magandanın iş yeri kurşunlandı: Yanında çocuğu var demeyip bir babaya vurmuştu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ozan Canyürek isimli cip sürücüsü, son sürat girdiği sokakta kendisini uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat atmıştı.
O anların sosyal medyada infial yaratmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Canyürek ile yanında bulunan kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
TOKATÇI MAGANDANIN İŞ YERİ KURŞUNLANDI
İstanbul Kartal'da, eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenilen Canyürek'in tutuklanmasının ardından işyeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.
Gece saatlerinde yaşanan kurşunlama olayına ilişkin polis ekipleri inceleme başlatırken, faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
YANINDA ÇOCUĞU VAR DEMEYİP BİR BABAYA VURMUŞTU
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şehir magandası tutuklama talebiyle çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay anında Ozan Canyürek'in yanında bulunan kardeşi C. Canyürek ise ev hapsiyle serbest bırakıldı.
Çocuklarının gözü önünde bir babaya tokat attıktan sonra, gözaltına alınıp tutuklanan Ozan Canyürek'in tiktok hesabından yaptığı paylaşımlar tepki çekti. Canyürek'in söz konusu sosyal medya paylaşımlarında illegale özendiren içeriklere yer verdiği görüldü.
Olay hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:
"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."