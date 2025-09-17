Tokatçı magandanın iş yeri kurşunlandı: Yanında çocuğu var demeyip bir babaya vurmuştu

Aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran babaya yanında çocuğu var demeyip vurmuştu. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olup tutuklanan Ozan Canyürek isimli tokatçı magandanın iş yeri kurşunlandı.