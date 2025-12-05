Meteoroloji uyarmıştı: Kuşadası'nı kuvvetli yağış vurdu

Meteoroloji uyarmıştı: Kuşadası'nı kuvvetli yağış vurdu
Yayınlanma:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış sonucu su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar mahsur kaldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

kusadasinda-saganak-yasami-olumsuz-etkiledi.jpg

AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Kuvvetli rüzgardan dolayı bazı mahallelerde yollara ve araçların üzerine devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

kusadasinda-saganak-yasami-olumsuz-etkiledi-001.jpg

Aniden bastıran yağmurla birlikte Otogar Kavşağı ile Kuşadası-Söke yolu da suyla doldu.

kusadasinda-saganak-yasami-olumsuz-etkiledi-002.jpg

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurduAdana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu

kusadasinda-saganak-yasami-olumsuz-etkiiledi.jpg

Yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

