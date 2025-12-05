Meteoroloji uyarmıştı: Kuşadası'nı kuvvetli yağış vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Kuvvetli rüzgardan dolayı bazı mahallelerde yollara ve araçların üzerine devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Aniden bastıran yağmurla birlikte Otogar Kavşağı ile Kuşadası-Söke yolu da suyla doldu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı.