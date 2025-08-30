Bursa’da feci kaza! Araç enerji nakil direğine çarptı: Sürücü ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, enerji nakil hattı direğine çarparak devirdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken devrilen direkten sıçrayan kıvılcımlar yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi yönüne giden Ebubekir Yunus B. (21) kontrolündeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen direkten çıkan kıvılcımlar yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu.

SÜRÜCÜNÜN DURUMUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otları söndürürken yaralı sürücü ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir Yunus B.’nin durumun ağır olduğu bildirilirken sürücü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak:DHA

