Hakkari'de korkunç kaza: 4 kişi öldü!

Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu kamyonette bulunan 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruştura başlatıldığı ifade edildi. hakkari-kaza.jpeg​​​​​​​

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

