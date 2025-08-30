Hakkari'de korkunç kaza: 4 kişi öldü!
Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu kamyonette bulunan 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruştura başlatıldığı ifade edildi.