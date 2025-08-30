Hakkari'de korkunç kaza: 4 kişi öldü!

Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu kamyonette bulunan 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruştura başlatıldığı ifade edildi. ​​​​​​​