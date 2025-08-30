Mersin’de terör örgütü IŞİD’e operasyon: 8 kişi gözaltında

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda IŞİD terör örgütüne eleman kazandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Özel harekat ekipleri ve dron desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda W.N.M.A.B., S.N.M.B., N.N.M.A.B., B.A.A., M.I., E.E., H.H.J. ve M.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

