Mersin’de terör örgütü IŞİD’e operasyon: 8 kişi gözaltında

Mersin’de, terör örgütü IŞİD’e eleman kazandırdığı belirlenen 8 kişi, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda IŞİD terör örgütüne eleman kazandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Özel harekat ekipleri ve dron desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda W.N.M.A.B., S.N.M.B., N.N.M.A.B., B.A.A., M.I., E.E., H.H.J. ve M.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Kaynak:DHA

