Bursa’da alevler ciğerlerimizi yaktı: 1 kişi gözaltında
Yayınlanma:
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde makilikte başlayan, daha sonra ise ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebine ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan kırsal Gedelek Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde yer alan makilik alanda, geçtiğimiz gün yangın çıktı. Saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrarken alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelere ait itfaiye ve arasözler sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Alevleri söndürmek amacıyla havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucunda yangın 1 saatin ardından kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatırken 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahsın, jandarmada verdiği ifadesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

