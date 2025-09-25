Burdur'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Burdur’un Ağlasun ilçesinde Mamak köyü Belen mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyü Belen mevkiinde bugün saat 14.00 civarında orman yangını çıktı. Yangını gören köylüler, durumu hemen yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu.

burdur-1.jpg

Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Ağlasun ve Bucak belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca, helikopterle havadan da alevlere müdahale edilerek yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Yangın bölgesinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Jandarma, polis ve zabıta ekipleri bölgeye gelerek, olası risklere karşı önlem aldı ve köylülerin güvenliğini sağladı.

Yetkililer, alevlerin tamamen kontrol altına alınmasına kadar çalışmaların aralıksız süreceğini, vatandaşların ise bölgeden uzak durmaları gerektiğini belirtti.

burdur-1.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

