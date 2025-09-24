Balıkesir'de anız yangını: Zeytin ağaçları ile 1 otomobil yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Değirmenler Sokak'ta A.Ç.'ye ait özel mülkte saat 15.00 sıralarında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Alevler kısa sürede çevredeki zeytin ağaçları ile park halindeki bir otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Belediyeye ait su tankerleri ile alevlere müdahale edilirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ile otomobil zarar gördü.