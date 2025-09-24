Balıkesir'de anız yangını: Zeytin ağaçları ile 1 otomobil yandı

Yayınlanma:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın 2 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı çok sayıda zeytin ağacı ile 1 otomobil zarar gördü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Bursa'da anız yangını: 30 dönüm alan küle döndüBursa'da anız yangını: 30 dönüm alan küle döndü

Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Değirmenler Sokak'ta A.Ç.'ye ait özel mülkte saat 15.00 sıralarında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Alevler kısa sürede çevredeki zeytin ağaçları ile park halindeki bir otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Belediyeye ait su tankerleri ile alevlere müdahale edilirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı ile otomobil zarar gördü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türkiye
Karakol komutanı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti
Karakol komutanı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti
Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Tüm engellemelere rağmen yeniden il başkanı!
Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Tüm engellemelere rağmen yeniden il başkanı!
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı