Bursa'da anız yangını: 30 dönüm alan küle döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi’nde, yerleşim yerlerine yakın bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.