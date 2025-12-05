Brandanın altından tarih fışkırdı

Yayınlanma:
Bursa'da jandarmanın durdurduğu kamyonetten tarihi eser olduğu tespit edilen aslan başı heykeli, Roma dönemi tapınak taşı ve mezar steli çıktı; 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir kamyonette yapılan aramada, aslan başı heykeli, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tapınak taşı, mezar steli ve rölyef ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

KAMYON KASASINDAN TARİHİ ESER ÇIKTI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli-Harmancık kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yaptı. Brandanın altına gizlenen eserler ortaya çıkarılırken, parçaların ilk incelemesinde tarihi nitelikte oldukları belirlendi.

ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen eserler Bursa İl Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

