Gaziantep’te tarihi eser operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

Yayınlanma:
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan temin edilen 2 mozaik eser ele geçirip, satışa çıkaran 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Eserler Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ç., M.B. ve M.B.’nin yasa dışı yollarla temin ettikleri mozaik eserleri satmak için müşteri arayışında olduklarını tespit etti. Bu bilgi üzerine ekipler harekete geçti ve şüphelilerin takibini başlattı.

ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Takip sonucunda E.Ç.’ye ait otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, farklı ebatlarda 2 mozaik ele geçirildi. Ele geçirilen mozaiklere el konulurken, eserler daha sonra Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında E.Ç. ile bağlantılı olan M.B. ve M.B. gözaltına alındı. Üç şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve operasyonun kaçak tarihi eserlerin önlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç tedavi altına alındı
Dalış sırasında vurgun yiyen dalgıç tedavi altına alındı
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu
Düğün yolunda feci kaza! Bir aile yok oldu
Çiftçiler devletten destek bekliyor! "5 aydır kimsesiziz"
Çiftçiler devletten destek bekliyor! "5 aydır kimsesiziz"