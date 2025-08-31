Gaziantep’te tarihi eser operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ç., M.B. ve M.B.’nin yasa dışı yollarla temin ettikleri mozaik eserleri satmak için müşteri arayışında olduklarını tespit etti. Bu bilgi üzerine ekipler harekete geçti ve şüphelilerin takibini başlattı.

ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Takip sonucunda E.Ç.’ye ait otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, farklı ebatlarda 2 mozaik ele geçirildi. Ele geçirilen mozaiklere el konulurken, eserler daha sonra Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında E.Ç. ile bağlantılı olan M.B. ve M.B. gözaltına alındı. Üç şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve operasyonun kaçak tarihi eserlerin önlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.