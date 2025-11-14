Tarihi eserleri satmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile K

Jandarma ekipleri tarafından, tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen A.A. ve S.T . isimli şüphelilerin olduğu araç durduruldu.

EKİPLER 4 BİN 897 SİKKE ELE GEÇİRDİ!

Şüpheli şahısların bulunduğu araçta, ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalar sırasında Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 897 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.