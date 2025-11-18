Bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Geri dönseydi İmamoğlu'nu ihraç edecekti

Yayınlanma:
Gazeteci Fatih Atik, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği Silivri ziyaretine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Atik, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat’ı da ziyaret etmedi. Kemal Bey geri gelseydi ikisini de partiden ihraç edecekti. 'Aklanıp gelin' diyecekti" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Atik, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı Silivri Cezaevi ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TGRT’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Atik, Kılıçdaroğlu’nun ziyaret programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yer almamasının tesadüf olmadığını söyledi.

"GERİ GELSEYDİ İMAMOĞLU VE AKPOLAT’I İHRAÇ EDECEKTİ"

Atik, Kılıçdaroğlu’nun özellikle bu iki ismi es geçerek net bir mesaj verdiğini belirterek, “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat’ı da ziyaret etmedi. Kemal Bey geri gelseydi İmamoğlu ve Akpolat’ı ihraç edecekti. ‘Aklanıp gelin’ diyecekti.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

