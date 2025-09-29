Boğaziçi öğrencilerinden 'ücretli çamaşırhane' protestosu: Leğende yıkadılar

Boğaziçi öğrencilerinden 'ücretli çamaşırhane' protestosu: Leğende yıkadılar
Yayınlanma:
Kayyım rektör yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi’nde çamaşırhanelerin yeniden ücretli hale getirilmesine öğrenciler, idare binası önünde leğenlerde çamaşırlarını yıkayarak tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yurtlardaki çamaşırhaneler geçtiğimiz günlerde yeniden ücretli sisteme geçti. Öğrenciler, her yıkama için 200 TL talep edilmesine tepki gösterdi.

2014’ten sonra yurtlardaki çamaşırhaneler ücretli hale gelmişti, ancak öğrencilerin yoğun tepkileri üzerine 2017 yılında çamaşırhaneler ücretsiz hale getirilmişti. Öğrenciler, o dönemde otomatların kaldırılmasıyla çamaşırhaneleri ücretsiz kullanmaya başlamıştı.

KYK yurdunda su ve elektrik sorunu krize dönüştü: Öğrencilerden protesto!KYK yurdunda su ve elektrik sorunu krize dönüştü: Öğrencilerden protesto!

amasir.jpg

ÇAMAŞIRLARINI LEĞENDE YIKADILAR!

Nefes gazetesinden Merve Şişman’ın haberine göre, çamaşırhanelerin yeniden ücretli hale getirilmesi üzerine öğrenciler, Kuzey İdari Bina önünde leğenlerde çamaşırlarını yıkadı ve ipe asarak kuruttu.

camalri.jpg

Öğrenciler, ücretli çamaşırhane uygulamasının temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırdığını belirterek, uygulamanın iptal edilmesini talep ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

