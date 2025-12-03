Bodrum açıklarında sürüklenen botta bulunan 23 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında sürüklenen botta bulunan 23 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 8’i çocuk olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun motor arızası yapması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

1 Aralık Pazartesi günü saat 22.35 sıralarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği yönünde ihbar alındı.

8'İ ÇOCUK 23 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye derhal Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaşarak botta bulunan aralarında 8 çocuğun da olduğu toplam 23 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı.

Kurtarılan göçmenlerin, gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

