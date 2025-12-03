Bodrum açıklarında sürüklenen botta bulunan 23 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 8’i çocuk olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.