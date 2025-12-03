Üst düzey bürokrata zamma tepkiler büyüyor! Sendikalar ayakta... İşçi, emekli ne olacak?

Milyonlarca kamu emekçisi ay sonunu getiremezken, Ankara'da üst düzey bürokrata "kıyak zam" hazırlığı tepkilerin odağına oturdu.

AKP tarafından Meclis'e sunulan ve Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemeyle; genel müdür, daire başkanı ve müfettiş gibi "kariyer meslek" gruplarına 30 bin TL seyyanen zam yapılması öngörülüyor.

BÖYLE SAVUNDULAR

Öğretmen, polis ve doktorun kapsam dışı bırakıldığı düzenlemeyi savunan Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise "Uzman sistemi tıkanmak üzere, can çekişiyorlar" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önerge, kamuoyunda "adaletsizlik" tartışmalarını alevlendirdi. Yaklaşık 30 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle; genel müdürler, daire başkanları, il müdürleri, müfettişler ve merkez teşkilatındaki uzmanların maaşlarına 30 bin liraya varan iyileştirme yapılması hedefleniyor. Ancak kamunun yükünü sırtlayan öğretmen, polis, hemşire, doktor, mimar ve mühendisler bu zammın dışında tutuldu.

KOMİSYON BAŞKANI: SİSTEM TIKANMAK ÜZERE

AKP'li Şamil Tayyar, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Tayyar'ın paylaşımına göre Muş, bu zammın bir zorunluluk olduğunu savundu.

Muş, gerekçeyi şöyle açıkladı:

"‘Kariyer meslek’ olarak tarif edilen uzmanlığın düşük maaş nedeniyle kamuda can çekiştiğini, SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanmak üzere olduğunu..."

Muş ayrıca, sorunun ciddiyeti nedeniyle muhalefetin de düzenlemeye destek verdiğini iddia etti. Tayyar ise bu yaklaşımı makul bulduğunu ancak kapsamlı bir kamu reformuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

TAŞRA TEŞKİLATI VE MİLYONLARCA MEMUR UNUTULDU

Düzenlemenin en çok eleştirilen yönü ise "merkez-taşra" ayrımı oldu. Aynı işi yapan ancak taşra kadrosunda bulunan gelir uzmanları, SGK denetmenleri ve il müdürlüklerindeki uzmanlar bu haktan yararlanamayacak.

Sendikalar, "Öğretmen, polis açlığa mahkûm edildi" diyerek tepkilerini dile getirirken, düzenlemenin sadece "seçkin" bir zümreyi kapsamasının çalışma barışını bozacağı uyarısında bulundu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sosyal medyadan düzenlemeye tepkiler çığ gibi büyüdü.

Dikkat çeken tepkilerden bazıları şu şekilde:

Memur-Sen: "Meclis Genel Kurulu’na çağrımız; Kanun Teklifi’nin, üst düzey yöneticiler ve belirli meslek grupları için yapılan iyileştirmeye ilave olarak, kamu görevlilerimizin bütününü kapsayacak, çalışanlar arasında ayrım yapmayacak şekilde tüm siyasi partilerin ortak kararıyla genişletilmesidir."

Polis Dayanışma platformu: "En ilginç olanı ise 30 Bin ₺ zammı TÜİK Başkanı da alacak. Muhalefet siyasi intihar etmiş, Derhal bu önergedeki imzalarınızı geri çekin."

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu:

TBMM’ye sunulan ve sadece belirli üst düzey yöneticiler ile müfettiş ve uzmanlara 30 bin TL seyyanen zam öngören düzenleme, kamuda görev yapan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve tüm Teknik Hizmetler Sınıfı (THS) çalışanlarını açık şekilde mağdur etmektedir. Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu olarak altını çiziyoruz: Türkiye’nin bilişim altyapısı, şehirleri, enerji sistemleri, çevre yönetimi, üretim süreçleri ve teknolojik gelişimi ve benzeri birçok kamusal alanda; büyük ölçüde teknik personelin özverili çalışmalarına bağlıdır. Buna rağmen THS uzun süredir: •Enflasyon karşısında eriyen maaşlar,

•Yetersiz ek ödeme ve tazminatlar,

•Sorumlulukla uyumsuz gelir düzeyi ile karşı karşıyadır. Bu şartlar ortadayken, yalnızca belirli kadrolara yüksek tutarlı seyyanen zam yapılması; Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının emeğini yok sayan, çalışma barışını bozan ve kamu hizmetinin sürdürülebilirliğini zedeleyen bir adaletsizliktir. Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu olarak bu ayrımcı düzenlemeyi kabul etmiyoruz.."

KİMLERİN CEBİNE 30 BİN TL GİRECEK?

Genel Kurul'dan geçmesi beklenen düzenlemeyle maaşı katlanacak olan şanslı azınlık şu unvanlardan oluşuyor:

TBMM Genel Sekreteri, SGK, AFAD ve TÜİK Başkanları.

Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Valiler ve Kaymakamlar.

Bakanlık Genel Müdürleri, Daire Başkanları ve Müşavirler.

Merkez teşkilatındaki Başmüfettiş, Müfettiş, Denetçi ve Uzmanlar.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'deki üst düzey koruma ve makam personeli.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, kamudaki ücret dengesizliğinin daha da derinleşeceği ve "eşit işe eşit ücret" ilkesinin büyük yara alacağı belirtiliyor.