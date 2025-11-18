Böcek ailesinin öldüğü ilaçlama skandalında yeni gelişme: Oteli ilaçlayanın ifadesi ortaya çıktı

Böcek ailesinin öldüğü ilaçlama skandalında yeni gelişme: Oteli ilaçlayanın ifadesi ortaya çıktı
Yayınlanma:
Almanya’dan tatil için gelen Böcek ailesinin Fatih’te kaldığı otelde zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından oteli ilaçlayan firmanın çalışanı D.C.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Almanya'dan tatil amacıyla geldikleri İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin zehirlendiği olayda, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve iki çocukları yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözler ilk önce Ortaköy'de tükettikleri yiyeceklerin satıldığı restoranlara çevrilmişti. Böcek ailesiyle aynı otelde kalan bir turistin de fenalaşmasıyla gözler otele çevrildi.

Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği ilaçlama skandalında yeni gelişme: O şüphelinin ilk vukuatı değilmişBöcek ailesinin yaşamını yitirdiği ilaçlama skandalında yeni gelişme: O şüphelinin ilk vukuatı değilmiş

OTELİN GİRİŞ KATI İLAÇLANMIŞ

inayet Büro Amirliği tarafından otelde yapılan incelemede, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı tespit edildi. İlaçta bulunan "alüminyum fosfit" içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih'te anne, baba ve iki çocuğunun zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İlaçlama şirketinde gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı.

Otelde ilaçlama yapan firmanın sahibi baba ve oğlunun, ilaçlamaya kendilerinin gitmediğini çalışanları gönderdiklerini söyledikleri öğrenildi. Oteli ilaçlayan D.C ise ifadesinde "Havanın sızmaması için her yeri kapattım. Sızmayı engellemeye çalıştım" dediği belirtildi.

TAKSİCİ KONUŞTU

Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi, "Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Mercedes’ten devrim gibi konsept: Güneş’le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Ankara'da ücretsiz oldu
Ankara'da ücretsiz oldu
Ünlü bankadan altın tahmini! 2026 yılı için rakam verdi
30 lira için 37 bin liradan oldular: Limon fırsatçılığı pahalıya patladı
Amaç nüfusu artırmak...Bu köylere yerleşenlere 500 bin TL verilecek!
Son dakika|Böcek ailesinin Adli Tıp raporu çıktı
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
İthal eti kimler paylaşıyor? halktv.com.tr şirket şirket ortaya çıkardı
Türkiye
Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde! Ekipler bölgeye akın etti
Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde! Ekipler bölgeye akın etti
Diyarbakır’da feci kaza: TIR taksiye çarptı ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da feci kaza: TIR taksiye çarptı ölü ve yaralılar var
"Muğla'da benim de arazim olsun" diyenlere büyük fırsat: 20 bin liraya arsa satılacak
"Muğla'da benim de arazim olsun" diyenlere büyük fırsat: 20 bin liraya arsa satılacak