Bir zehirlenme vakası daha! Rize'de 40 öğrenci hastanelik oldu

Rize kent merkezindeki bir kız öğrenci yurdunda dün akşam saatlerinde toplu zehirlenme şüphesi yaşandı. Akşam yemeğinde sütlü tatlı tüketen öğrencilerden 40'ı rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Öğrenciler, yaşadıkları baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetleri üzerine ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

ÖĞRENCİLERİN GENEL DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alınan öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin tedavileri sürerken, yetkililer yurt mutfağı ve yiyeceklerden numune alarak olayın kesin nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı.