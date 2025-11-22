Böcek ailesinin tüm fertleri ölmüştü... O ilaçlama firması 3 yaşındaki Karan'ın da ölümüne neden olmuş

Almanya'da İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek, 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ölümlerinde kaldıkları oteldeki ilaçlamanın sebep olduğuna dair kanaat olmuşken büyük bir skandal ortaya çıktı.

Otelin ilaçlamasını yapan DSS İlaçlama şirketinin 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Böcek ailesi soruşturmasında belge skandalı! "Tahtakurusu için ilaçladık" demişlerdi

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Nisan 2024'te DSS ilaçlama Şişli ilçesinde bir apartman dairesine ilaçlama yaptı. Bu ilaçlamanın ardından komşu dairedeki 3 yaşındaki Karan Yazıcı vefat etti.

Karan'ın ilaçlama nedeni ile öldüğü de Adli Tıp raporu tarafından kesinleştirildi.

Yazıcı ailesinin avukatı Eylem Karaca da konu ile ilgili şunları ifade etti:

“Karan Yazıcı bir ailenin biricik evladı, yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle hayatını kaybetti. Karan kendiliğinden ölmedi maalesef ki öldürüldü. Adli Tıp İhtisas Raporu da gösterdi ki Karan’ın ölümünde ilaçlama yapan şirket sorumlu. Böcek ailesinin ölümünde sorumlu olan firmanın adını öğrendiğimizde ilaçlama yaptıran komşunun tarafımıza verdiği bilgi ile örtüştüğünü, DSS ilaçlama şirketinin hem Karan’ın hem Böcek ailesinin ölümde sorumlu olduğunu fark etmiş olduk. Bu olayın peşindeyiz, tüm sorumluların ceza alması için her türlü hukuki yolu yolu deneyeceğiz. Karan’ın ölümü daha hızlı aydınlatılsaydı belki de Böcek ailesi ölmeyecekti, Adli Tıp raporu almamız dahi aylarca sürdü. En nihayetinde aynı şirket başka ailelerin, çocukların da ölümüne sebep oldu. Daha fazla acı yaşanmaması, sorumluların cezalandırılması için tüm sorumluların peşindeyiz”

NELER OLMUŞTU?

Fatih’te bir otelde konaklayan gurbetçi Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada daha önce adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Soruşturmada daha önce ilaçlama şirketi sahibi Z.K., oğlu ve şirket çalışanı S.K., ilaçlamayı yapan personel D.C. ile otel resepsiyonisti M.M.U.D.C. tutuklanmıştı. Aynı gün gözaltına alınan otel sahibi H.O. ve çalışanı R.B. ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

Böcek ailesinin kaldığı “Harbour Suites Old City” otelinde yapılan yoğun ilaçlama işlemi, ölümlere neden olmuş olabilir. Soruşturma dosyasına giren 14 Kasım tarihli servis raporu, ilk savunmalarla çelişti.

İlk beyanlarda ilaçlamanın “tahtakurusu istilası” gerekçesiyle yapıldığı belirtilmişti. Ancak DSS İlaçlama firması tarafından düzenlenen belgede, “tahtakurusu” seçeneği işaretlenmedi. Bunun yerine “Hamam Böceği, Karınca, Güve, Sinek Türleri ve Akrep” gibi seçeneklerin işaretlendiği görüldü.

Belgede matbu ilaç seçenekleri boş bırakılırken, elle “Rolex” ve “Alka SC” ilaçlarının yazıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, otelde ilaçlama yapan firmanın gerekli ruhsatlara sahip olmadığı ve uygulamayı yapan personelin de sertifikasız olduğu ortaya çıktı. Otel sahibi H.O.'nun, yetkisiz bir firmaya işlem yaptırarak “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı” belirlendi.

DAKİKALARCA OTELDE MAHSUR KALDILAR

Olayın yaşandığı gece, zehirlenme belirtileri gösteren ailenin yardım istemek için odalarından çıktığı ancak otelin dış kapısının kilitli olduğu güvenlik kamerasına yansıdı.

Otel çalışanı R.B.'nin ifadesinde, “Yemek yemek için dışarı çıktım, bu esnada kapıyı kilitledim” dediği öğrenildi. Ailenin ambulansa ulaşmak istediği sırada kapalı kapılar ardında mahsur kalması, ihmaller zincirine bir yenisini daha ekledi.