Bir ihale daha tanıdığa gitti! Sındırgı'da deprem enkazlarını AKP iş insanı kaldıracak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos günü başlayan çok sayıda depremle sarsıldı. Depremlerin şiddeti 6.1’i bulurken ilçede bulunan 68 mahallede toplamda 733 bina ağır hasar aldı ya da yıkıldı.

Kamu İhale Bülteni'nin dünkü sayısında, ilçedeki enkaz kaldırma işlerine ilişkin iki ihalenin sonucu yayımlandı. İki ihaleyi de, Balıkesir'in Edremit ilçesinde AKP ilçe yönetiminde de yer almış MÜSİAD temsilciliği yapan Özcan Özyanık'ın şirketi Öz-Ak Personel Hizmetleri kazandı. Söz konusu iki ihale de, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre pazarlık usulü düzenlendi.

ŞİRKETİN KASASINA TOPLAMDA 7 MİLYON 516 BİN 941 TL GİRDİ!

Kısa Dalga’dan Canan Coşkun’un haberine göre, sosyal medya paylaşımlarına göre Özyanık, Erdoğan'ın hemşehrisi ve şirketin kazandığı ilk ihalenin içeriği yıkım kararı alınan binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması ile ilgili. Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalenin yaklaşık maliyeti ise Kamu İhale Bülteni'nde 11 milyon 252 bin 866 TL olarak belirtildi. Fakat Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yaklaşık maliyet 3 milyon 876 bin 714 TL olarak yazıldı. Şirket, bu ihaleyi 27 Kasım günü 3 milyon 760 bin 413 TL'ye kazandı.

Şirketin kazandığı ikinci ihalenin sonuç ilanında da aynı bilgiler yer aldı. Kayıt numarasının aynı olduğu ihalenin yaklaşık maliyeti yine 11 milyon 252 bin 866 TL olarak belirtildi. Şirketle imzalanan sözleşmenin bedeli ise 3 milyon 640 bin 227 TL olarak açıklandı. Özyanık'ın şirketinin kasasına iki ihaleyle toplamda 7 milyon 516 bin 941 TL girdi.

SEÇİMLERDE CUMHUR İTTİFAKI’NIN KONTENJAN ADAYIYDI!

Şirketin sahibi Özcan Özyanık’ın, geçmişte AKP Edremit İlçe Başkan Yardımcılığı yaptığı biliniyor. Aynı zamanda Balıkesir MÜSİAD yönetiminde de bulunan Özyanık, Edremit MÜSİAD Başkanlığı görevinde de bulundu. Özyanık, Edremit Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde de yer alırken 2019 seçimlerinde Cumhur ittifakının kontenjan adayıydı.

Sosyal medya paylaşımlarında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşerisi olduğu belirtilen Özyanık’ın, 2023 yılında Edremit Belediye Meclis üyeliği için de başvuruda bulunduğu öğrenildi. Özyanık, AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'i TBMM’de, makamında ziyaret etmiş.