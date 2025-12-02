Menzil şimdi de hastaneden çıktı: Milyonlarca liralık ihaleyi kaptı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı için 20 Ekim’de 'pazarlık usulüyle' ihaleye çıktı. İhaleye yalnızca iki şirket teklif verdi. 10 milyon 680 bin 500 TL’lik ihaleyi, Batman merkezli Taç Medikal Elektrik Elektronik isimli şirket kazandı.

MENZİL'İN MİRAS KAVGASINDA DA ADI GEÇMİŞTİ

Şirketin sahibi Kamil Biçici’nin Menzil Cemaati’yle yakınlığı dikkat çekerken, adı cemaat içindeki miras-tapu krizinde de geçmişti. Batman’da cemaat üyelerinin bağışlarıyla yapıldığı belirtilen külliyenin tapularının Serhendi Vakfı’na devri konusunda yaşanan tartışmada Biçici’nin, binayı “emaneten verilen tapu” yerine “miras” olarak gördüğü iddia edilmişti. Bu kriz, Menzil Cemaati içinde uzun süre gündemde kalmıştı.

KAMUDAN TAM 66 İHALE ALDI

Kamil Biçici, Menzil’e yakınlığıyla bilinen TÜMSİAD’ın Batman Şube Başkanlığı görevini de yürütmüştü. Biçici’nin şirketi, bugüne kadar Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, TPIC, BOTAŞ gibi birçok kamu kurumundan ihale aldı. Şirket şimdiye kadar 66 kamu ihalesi üstlendi. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedelinin 242 milyon 874 bin 468 TL olduğu ifade ediliyor.