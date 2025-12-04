Bir gıda krizi vakası daha! 2 fabrika dolusu işçi zehirlendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki fabrikada toplu sağlık şikayetleri yaşandı. Arca Savunma Sanayii ile Sun-Ka Kağıt ve Karton Fabrikası'nda çalışan işçiler, ishal ve ateş şikayetleriyle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

AYAKTA TEDAVİ EDİLENLER TABURCU EDİLDİ

Hastaneye müracaat eden işçiler arasında ayakta tedavi edilenler olduğu ve bu kişilerin taburcu edildiği öğrenildi. Başvuranların tamamının durumu hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı.

YEMEK VE SUDAN NUMUNE ALINDI

Çok sayıda kişide benzer semptomların görülmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Olayın ardından söz konusu fabrikalardaki yemek ve sulardan numuneler alındı. Zehirlenmenin kesin nedenini belirlemek için resmi bir inceleme başlatıldı.

CHP'Lİ YÖNETİCİLER ZİYARET ETTİ

CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak ve beraberindeki parti yöneticileri, hastanede bulunan işçileri ziyaret etti. Soruşturmanın devam ettiği ve numune analiz sonuçlarının beklenildiği bildirildi.