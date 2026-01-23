Bilirkişilik başvuru süresi uzatıldı

Bilirkişilik müessesesini liyakat, eğitim ve etik ilkeler temelinde yeniden yapılandırdıklarını belirten Bakan Tunç, görevini kötüye kullanan veya ihmal edenlere yönelik uygulanan yaptırımlara dair güncel verileri paylaştı. Bu kapsamda 5 bin 926 kişiye uyarma cezası verilirken, 3 bin 381 kişi geçici süreyle, 2 bin 79 kişi ise kalıcı olarak listeden çıkarıldı; ayrıca 288 kişiye bilirkişilik yapmaktan tamamen yasaklama getirildi.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE YENİ DÜZENLEMELER

Yargılamada bilimsel ve teknik bilginin doğru değerlendirilmesi için eğitimlere ağırlık verildiğini ifade eden Tunç, bugüne kadar 221 bin 122 kişiye temel, 33 bin 61 kişiye ise yenileme eğitimi verildiğini aktardı. Ayrıca, gayrimenkul değerleme alanında ilk kez özel hukuk tüzel kişilerinin de bilirkişilik başvurularının alınmaya başlandığı bilgisini paylaştı.

"MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN SÜRE UZATILDI"

Bakan Tunç, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için başvuru süresini uzattık" diyerek, nitelikli uzmanların sisteme katılımını teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

