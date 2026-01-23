Bilirkişilik başvuru süresi uzatıldı
Bilirkişilik müessesesini liyakat, eğitim ve etik ilkeler temelinde yeniden yapılandırdıklarını belirten Bakan Tunç, görevini kötüye kullanan veya ihmal edenlere yönelik uygulanan yaptırımlara dair güncel verileri paylaştı. Bu kapsamda 5 bin 926 kişiye uyarma cezası verilirken, 3 bin 381 kişi geçici süreyle, 2 bin 79 kişi ise kalıcı olarak listeden çıkarıldı; ayrıca 288 kişiye bilirkişilik yapmaktan tamamen yasaklama getirildi.
EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE YENİ DÜZENLEMELER
Yargılamada bilimsel ve teknik bilginin doğru değerlendirilmesi için eğitimlere ağırlık verildiğini ifade eden Tunç, bugüne kadar 221 bin 122 kişiye temel, 33 bin 61 kişiye ise yenileme eğitimi verildiğini aktardı. Ayrıca, gayrimenkul değerleme alanında ilk kez özel hukuk tüzel kişilerinin de bilirkişilik başvurularının alınmaya başlandığı bilgisini paylaştı.
5 günlük bebeğe dayak skandalına Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi!
"MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN SÜRE UZATILDI"
Bakan Tunç, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için başvuru süresini uzattık" diyerek, nitelikli uzmanların sisteme katılımını teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
Bakan Tunç'un açıklaması bu şekilde:
"Bilirkişilik kurumu; yargılamada çözümü özel veya teknik bilgi gerektiren konularda, hâkim ve savcılara; alanında uzman kişilerce tarafsız ve bilimsel görüş sunulmasını sağlayan bir müessesedir.
Yargılamada bilimsel ve teknik bilginin doğru şekilde değerlendirilmesi; güçlü, nitelikli ve güvenilir bir bilirkişilik müessesesiyle mümkündür.
Bu anlayışla;
Bilirkişiliği liyakat, eğitim ve etik ilkeler temelinde yeniden yapılandırdık.
Temel ve yenileme eğitimlerini ihtiyaca uygun şekilde yaygınlaştırdık.
Denetim ve performans değerlendirmeleriyle hesap verebilirliği esas aldık.
Bugüne kadar;
221 bin 122 kişiye bilirkişilik temel eğitimi,
33 bin 61 kişiye bilirkişi yenileme eğitimi verdik.
Görevini gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında denetim ve soruşturma süreçlerini yürüterek gerekli yaptırımları istisnasız uyguladık.
Yapılan denetimler sonucu;
5.926 uyarma,
3.381 geçici süre ile listeden çıkarma,
2.079 kişiye kalıcı olarak sicil ve listesinden çıkarma,
288 kişiye bilirkişilik yapmaktan yasaklama yaptırımı uygulanmıştır.
Yargı mercilerinin ihtiyaçlarını gözeterek; Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslarında yaptığımız düzenlemelerle bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarını, bu alanlara göre aranan nitelikleri güncelledik.
İlk defa gayrimenkul değerleme alanında, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik başvurularını almaya başladık.
Nitelikli uzmanların sisteme katılımını teşvik etmek için yeni bilirkişi listelerini liyakat ve uzmanlık esasıyla yeniden belirliyoruz.
Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bilirkişilik başvuru süresini 16 Şubat 2026 tarihine kadar uzattık.
Bilirkişilik sistemimizi daha da güçlendirecek bu adımların, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."