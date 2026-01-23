Ağabeyinin ölüm haberine kalbi dayanmadı!
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şükrü Duman’ın (68) ölüm haberini Ordu’da alan kardeşi İhsan Duman (65), cenaze işlemleri için gittiği Akkuş ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı gün ölen iki kardeş, yan yana toprağa verildi.
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 68 yaşındaki Şükrü Duman’ın ölüm haberini Ordu’da öğrenen kardeşi İhsan Duman (65), cenaze işlemleri için gittiği Akkuş ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
KARDEŞİNİN ÖLÜM HABERİNE KALBİ DAYANMADI
Şükrü Duman’ın vefatının ardından Ordu’nun Ünye ilçesinden Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi’ne gelen İhsan Duman, işlemler tamamlandıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan İhsan Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
Aynı gün hayatını kaybeden Şükrü ve İhsan Duman kardeşler, Çayıralan Mahallesi Merkez Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
