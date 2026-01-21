Aracının yandığını gördü: Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, ekmek teknesinin alevlere teslim olduğunu gören bir vatandaş, yaşadığı büyük üzüntü ve stres nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde İhsangazi ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Mustafa Küçükzengin'e ait ticari minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracının yanmaya başladığını fark eden Küçükzengin, alevleri görünce olay yerinde aniden fenalaşarak yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küçükzengin'i hızla İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen ve ilk belirlemelere göre yangın anında kalp krizi geçirdiği tespit edilen Mustafa Küçükzengin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Mustafa Küçükzengin’in vefatı köyde üzüntüye yol açarken, ticari minibüsün yanma sebebinin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

