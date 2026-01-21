Av tüfeğiyle vurularak ölmüştü: Hamza'yı yanlışlıkla kuzeni vurmuş!

Ankara’da yaşayan ve okulların tatil olmasıyla birlikte ailesiyle birlikte Aksaray’ın Sağlık beldesine gelen Hamza Kılıç, dün öğle saatlerinde evde ağabeyi ve kuzeniyle vakit geçiriyordu. Komşu ziyaretinden dönen anne ve anneannesi, küçük Hamza'yı kanlar içinde bulunca durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hamza'nın hayatını kaybettiğini saptadı.

OYUN OYNARKEN ATEŞ ALDI

Jandarma ekiplerince yapılan incelemeler ve alınan ifadeler doğrultusunda; Hamza, 15 yaşındaki ağabeyi ve kuzeni B.S.'nin evdeki av tüfeğiyle oynadıkları belirlendi. Silahın bu sırada kazara ateş alması sonucu Hamza'nın vurulduğu tespit edildi. İncelemeler sonucunda tüfeğin tetiğine 18 yaşındaki kuzen B.S.'nin dokunduğu ortaya çıktı.

KUZEN TUTUKLANDI, HAMZA DEFNEDİLDİ

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamza’nın cenazesi ise bugün kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.