Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi! Sürücü öldü: Anne ve babası yaralı

Öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, Enes Arslan yönetimindeki 34 LKV 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Enes Arslan ile araçta bulunan annesi S.A. (45) ve babası S.A.'yı (48) ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen 25 yaşındaki genç sürücü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı anne ve babanın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Şırnak-Hakkari kara yolu çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın teknik bir arıza mı yoksa yol şartlarından mı kaynaklandığı yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.