Şırnak-Hakkari kara yolu çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatıldı

Şırnak ile Hakkari'yi birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki geçiş noktalarından biri olan Süvari Kotka Geçidi, bölgede artan çığ tehlikesi nedeniyle araç trafiğine tamamen kapatıldı. Yoğun kar yağışı ve hava şartlarının etkisiyle oluşan risk, ulaşımda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu.

GÜVENLİK İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH ÇAĞRISI

Yetkililer, bölgede yapılan incelemeler sonucunda çığ düşme riskinin yüksek olduğunu tespit ederek yolu çift yönlü trafiğe kapattı. Yapılacak detaylı teknik çalışmalar ve güvenlik kontrollerinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi. Bu süre zarfında sürücülerin zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları ve bölgedeki trafik işaretçilerine uymaları büyük önem arz ediyor.

RESMİ DUYURULAR TAKİP EDİLMELİ

Hava koşullarının değişkenlik göstermesi sebebiyle vatandaşların ve sürücülerin; yol durumu, hava tahmini ve ulaşım kısıtlamalarına ilişkin resmi makamlarca yapılacak güncel açıklamaları yakından takip etmeleri istendi. Ekiplerin bölgedeki teyakkuz hali devam ediyor.