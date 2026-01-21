Kars'ta kar esareti: TIR makas attı Gürcistan yolu kapandı!

Kars'ta kar esareti: TIR makas attı Gürcistan yolu kapandı!
Yayınlanma:
Türkiye ile Gürcistan’ı birbirine bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Kars’ın Yolboyu köyü mevkisinde bir TIR’ın makas atarak yolu kapatması sonucu yüzlerce araçlık kuyruk oluştu, vatandaşlar dondurucu soğukta mahsur kaldı.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından oluşan gizli buzlanma, ağır tonajlı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kontrolden çıkan bir TIR’ın yolu tamamen trafiğe kapatmasıyla birlikte, aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu çok sayıda araç saatlerce ilerleyemedi. Karayolları, jandarma ve polis ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırırken yolun açılması için seferber oldu.

karas.jpg

KÖY YOLLARINDA YOĞUN MESAİ

Kars genelinde sadece ana arterlerde değil, kırsal bölgelerde de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Özel İdaresi ekiplerinden alınan bilgilere göre, yoğun tipi nedeniyle başlangıçta 382 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin hummalı çalışması sonucu bu yollardan 334'ü yeniden trafiğe açıldı. Halen kapalı olan 48 köy yolunda ise kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

buzda-kayan-tir-makas-atti-turkiye-gur-1127403-334632.jpg

Şırnak'ta heyelan! 3 ev kullanılamaz hale geldiŞırnak'ta heyelan! 3 ev kullanılamaz hale geldi

EKİPLERDEN BUZLANMA UYARISI

Yetkililer, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riskinin arttığını belirterek, Gürcistan hattını kullanacak sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Makas atan TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

