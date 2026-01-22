5 günlük bebeğe dayak skandalına Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi!

5 günlük bebeğe dayak skandalına Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi!
Kahramanmaraş’ta 5 günlükken hemşire şiddetine maruz kalan Deniz Esin Bozoklar’ın bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan o görüntülere ilişkin açıklama geldi. Tunç, "Korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir" dedi.

Kahramanmaraş’ta henüz 5 günlükken bedensel ve zihinsel engelli kalmasına yol açtığı iddia edilen hemşire şiddetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.’nin, Deniz Esin Bozoklar’ın başına defalarca vurduğu, bacağını sıktığı ve bunun sonucunda bacağının hareketsiz kaldığı görüntülerde görüldü.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tunç'un açıklamasında, "Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

