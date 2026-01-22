Hemşirenin darp ederek engelli bıraktığı bebeğin annesi konuştu

Kahramanmaraş’ta, henüz 5 günlükken maruz kaldığı şiddet sonucu bedensel ve zihinsel engelli kalan Deniz Esin Bozoklar'ın gördüğü şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.’nin talihsiz bebeğin başına defalarca vurduğu ve bacağını sıktığı görüldü.

Gördüğü şiddet sonrası kırılan bacağı 5 gün boyunca müdahale edilmeden bekletilince engelli kalan bebeğin annesi yaşadıklarını anlattı.

HEMŞİRENİN DARP EDEREK ENGELLİ BIRAKTIĞI BEBEĞİN ANNESİ KONUŞTU

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızını dünyaya getirdi. Düşük kiloyla doğan Deniz Esin Bozoklar, yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşire, bebeğe damar yolu açılmak istendiği sırada aşırı durağanlık ve sol bacağında şişlik fark etti.

Durumun hastane yönetimine bildirilmesi üzerine yapılan muayenede bebeğin bacağının kırık olduğu tespit edildi. Olayın nedenini belirlemek için geriye dönük incelenen güvenlik kamerası kayıtları, Deniz Esin’in 26 Mayıs 2021’de, henüz 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığını ortaya koydu.

Kızının sağlıklı doğduğunu ve gördüğü şiddet sonrası ihmal edildiğini söyleyen anne şunları söyledi:

"Kızım doğduğunda sağlıklı ve ağlayarak doğum yaptı. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Kızımın bacağı kırıldı ve beş gün sürece hiçbir şey yapılmadı, hiçbir müdahale edilmedi. O kadar hemşire baktı, doktor ilgilendi hiç mi birisi görmedi? İhmal edildi benim çocuğum. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Kızıma bunu yapanların gereken cezayı almasını istiyorum."

"DARP EDİLDİĞİNDEN 3 YIL SONRA HABERİMİZ OLDU"

Hemşire ve hastane ortaklığıyla kızının engelli bırakıldığını ve kamu davası ile yaşananlardan 3 yıl sonra haberlerinin olduğunu söyleyen baba ise şunları anlattı:

"Çocuğu kuvözden çıkarttıktan sonra bu şekilde bir durum olduğunu kabullenip hayatımıza devam ederken iki bin yirmi dört yılında haziran ayında bize e-devletten çocuğumuzun mahkemesi geldiğini gördük. Kamu davası açılmış hemşire hakkında. Bu şekilde haberimiz oldu. Yani bu çocuk darp edilmiş, biz üç yıl sonra haberimiz oluyor."

"Orada bir hemşire kızımızı darp ediyor. Bu kamera görüntüleriyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu sabitleniyor. Bacağını kırıyor, kafasına vuruyor, ters bir şekilde çeviriyor kızı yani bu şekilde yani canice bir hareketlerde bulunuyor. Yani hemşire bu hataları yapmış.

Devamında bu çocuk beş gün kırık bacakla yaşıyor. Hiçbir müdahale olmuyor. Yani bir hemşirenin bacak kırmasıyla başlayan hastanenin beş gün yedi gün boyunca müdahale etmemesiyle devam eden hemşire hastane ortaklığıyla el ele verip bu hale getirmişler kızımı. Bizim adalete olan güvenimiz tamdır. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Her zaman da arkasında duracağız kızımızın."