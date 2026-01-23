Denizde erkek cesedi bulundu! Ardından acı gerçek ortaya çıktı

Denizde erkek cesedi bulundu! Ardından acı gerçek ortaya çıktı
Yayınlanma:
İstanbul Bebek sahilinde, denizde erkek cesedi bulundu. Ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iskeleye çıkarıldı, daha sonra ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Ahmet Toka olduğu ve Toka’nın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlayarak intihar ettiği belirlendi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek sahilinde meydana gelen olayda, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-bebekte-denizde-ceset-bulund-1130857-335753.jpg

CESET DENİZDEN ÇIKARILDI!

Denizdeki cesedi çıkarmak için olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB İSAK ekipleri de sevk edilirken ceset, İSAK dalgıçları tarafından Sahil Güvenlik teknesine alındı.

istanbul-bebekte-denizde-ceset-bulund-1130859-335753.jpg

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Dalgıçlar tarafından Bebek İskelesi’ne çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Son Dakika | DNA sonucu çıktı: Boğaz'da bulunan cansız beden Rus yüzücüye aitSon Dakika | DNA sonucu çıktı: Boğaz'da bulunan cansız beden Rus yüzücüye ait

Hayatını kaybeden kişinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği ifade edilen 40 yaşındaki Ahmet Toka olduğu öğrenildi.

Kaynak:DHA

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Türkiye
Ağabeyinin ölüm haberine kalbi dayanmadı!
Ağabeyinin ölüm haberine kalbi dayanmadı!
Son Dakika | Oyuncu Doğukan Güngör dahil 18 kişinin uyuşturucu sonucu açıklandı
Son Dakika | Oyuncu Doğukan Güngör dahil 18 kişinin uyuşturucu sonucu açıklandı