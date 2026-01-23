Denizde erkek cesedi bulundu! Ardından acı gerçek ortaya çıktı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek sahilinde meydana gelen olayda, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CESET DENİZDEN ÇIKARILDI!

Denizdeki cesedi çıkarmak için olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB İSAK ekipleri de sevk edilirken ceset, İSAK dalgıçları tarafından Sahil Güvenlik teknesine alındı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!

Dalgıçlar tarafından Bebek İskelesi’ne çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Hayatını kaybeden kişinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği ifade edilen 40 yaşındaki Ahmet Toka olduğu öğrenildi.