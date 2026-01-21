Son Dakika | DNA sonucu çıktı: Boğaz'da bulunan cansız beden Rus yüzücüye ait

Son Dakika | DNA sonucu çıktı: Boğaz'da bulunan cansız beden Rus yüzücüye ait
Yayınlanma:
Son dakika haberi.... İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız bedene yapılan DNA testi sonuçlandı. Açıklanan sonuca göre; cansız beden geçtiğimiz aylarda denizde kaybolan Rus yüzücüye ait.

İstanbul Kuruceşme'de bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğunun DNA testi ile kesin olarak tespit edildiği bildirildi.

Ağustos 2025'te Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

