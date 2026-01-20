Antalya’da balıkçıların oltasına ceset takıldı: Kimliği belli oldu!

Antalya’da balık tutan iki kişinin oltasına bir erkek cesedi takıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi’nde yer alan Konyaaltı Sahili’nde, saat 16.00 civarında meydana geldi. Sahilde balık avlayan M.İ. ile C.İ., oltalarında alışılmadık bir ağırlık hissedince sudan bir erkek cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler.

Ekipler olay yerine ulaşmadan önce, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla cansız beden denizden çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede, cesedin üzerinde İbrahim Ethem Uysal adına düzenlenmiş pasaport ile kredi kartlarının bulunduğu belirlendi. Kimlik tespiti tamamlanan ceset, kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

“OLTAYA TAKILDIĞINI FARK ETTİK”

Olay anına tanıklık eden Osman Mütevellioğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Burada balık tutuyorlardı. Oltalarına bir insan bedeni takıldı. Baktık ki insan cesedi. Daha sonra diğer arkadaşlarla birlikte onu karaya çıkardık.”​​​​​​​

Vatandaşların cesedi sudan çıkardığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.​​​​​​​