Bilecik’te köylüler madene karşı ayaklandı: 'Altın değil temiz su istiyoruz’

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yapılması planlanan altın madeni projesine yönelik tepkiler büyüyor. Bursa Kent Konseyi ve Doğader'in öncülüğünde köy meydanında düzenlenen bilgilendirme toplantısına bölge halkının yanı sıra CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Bilecik'in ormanları sonbaharla renklendi: Gören hayran kaldı

'ÇED SÜREÇLERİ BERTARAF EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Toplantıda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, madencilik şirketlerinin kamuoyundan gizlemeye çalıştığı çevresel risklere dikkat çekti. Aksoy, "Madencilik şirketleri, 'ÇED gerekli değildir' kararlarıyla bilgilendirme toplantılarının önüne geçiyor ve yaptıkları işleri toplumdan saklamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Altın madeni projesi Bilecik’i ayağa kaldırdı: İnanıyorum ki köyümüzü kurtaracağız

'BURASI BİZİMDİR MADEN ZEHİRDİR'

Köy sakinleri toplantıda, "Köyümüzü madene vermeyeceğiz", "Altın değil temiz su istiyoruz", "Burası bizimdir maden zehirdir" yazılı dövizler taşıyarak projeye karşı olduklarını gösterdi.