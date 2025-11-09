Altın madeni projesi Bilecik’i ayağa kaldırdı: İnanıyorum ki köyümüzü kurtaracağız

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yapılması planlanan altın madeni köylüleri ayağa kaldırdı. Söz konusu projeye yurttaşlar, çevre örgütleri ve siyasi partiler tepki gösterdi.

CHP, TİP, Doğader ve Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, ilçe meydanında bir araya gelerek maden projesine ilişkin açıklama yaparken CHP Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Yağan, yaptığı açıkamada Bozcaarmut halkının yanında olduklarına dikkat çekerek "Cumhuriyet Halk Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığımız ve Gençlik Kolları olarak, Bozcaarmut Köyü’nde planlanan maden arama faaliyetlerini dikkatle takip ediyoruz. Bozcaarmut yalnızca bir köy değildir; bu topraklar, alın teriyle geçimini sağlayan emekçi yurttaşlarımızın evidir. Tavrımız net: Köylümüz ne isterse o olacak! Bozcaarmut’un temiz havasını, bereketli toprağını ve yaşam alanlarını tehdit edecek hiçbir çalışmaya izin verilmemelidir. Bu mesele yalnızca bir çevre meselesi değil, aynı zamanda yaşam hakkı ve gelecek nesillerin hakkını koruma meselesidir.” dedi.

“DOĞAMIZI MADEN ŞİRKETLERİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Açıklamasının devamında, “Bizim tarafımız çıkar peşindeki şirketlerin değil; bu topraklarda doğup büyüyen, alın teriyle yaşayan köylülerimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bozcaarmut’un ve köylülerimizin daima yanında olacağız. Köylümüzün rızası olmadan hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Bozcaarmut’un doğasını, insanını ve yaşamını korumak hepimizin ortak görevidir.” ifadelerini kullanan Yağan, “Biz buradayız, biz direneceğiz, biz savunacağız. Köyümüzü, köylülerimizi ve doğamızı maden şirketlerine teslim etmeyeceğiz!" sözlerini sarf etti.

“HAYVANLARIMIZI VE AĞAÇLARIMIZI YOK EDECEKLER”

Doğader İnegöl Temsilcisi Barış Kama ise, çevre felaketine dikkat çektiği konuşmasında, “Sularımızı kirletecek, o bölgedeki hayvanlarımızı ve ağaçlarımızı yok edecekler. Endemik bitkilerimiz yok olacak, markasal değerlerimiz bitecek. Pazaryeri’nin Boza ve Şerbetçiotu gibi marka değerleri var. İnegöl’ün mobilyası da bu süreçten etkilenecek, marka değeri yok olacak” ifadelerini kullandı.

“KÖYÜMÜZÜ KURTARACAĞIZ”

Bozcaarmut köyünden Pazaryeri’ne gelin geldiğini belirten bölge sakini ise “İnanıyorum ki köyümüzü kurtaracağız" sözlerini sarf etti.

“SİYANÜRLE ZEHİRLENMİŞ BİR GELECEĞİ KABUL ETMİYORUZ”

TİP Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen ise, yaptığı açıklamada "Gübretaş Madencilik Şirketi’ne ait Kavak Madencilik A.Ş. tarafından yürütülmek istenen altın madeni projesi, bölgenin ekolojik dengesini, su kaynaklarını ve yerleşim alanlarını ciddi biçimde tehdit etmektedir. Proje kapsamında yılda 130 bin ton taş kazılacak; bunun yalnızca 20 bin tonu düşük oranda altın içeren kaya, kalan kısmı ise atık olarak doğaya bırakılacaktır. Ayrıca her yıl 30 tonun üzerinde dinamit kullanılacak. Bu durum hem yeraltı su kaynaklarını hem de bölgedeki göletleri doğrudan etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.

“Maden sahasının 5 ila 10 kilometre yakınında diri fay hatları bulunuyor. 6 kilometre mesafede Küçükelmalı Tabiat Parkı, 2 kilometre mesafede ise birinci derece arkeolojik sit alanı yer alıyor. Bozcaarmut, Gedikpınar, Güney Kestane, Sulhiye ve Alınca köyleri; patlatma, toz ve kimyasal riskleriyle karşı karşıya kalacaktır.” sözlerini sarf eden Biçen, “Maden sahası, yerleşim yerine sadece 1 kilometre, Bozcaarmut ve Gedikpınar göletlerine ise 1 kilometreden daha az mesafededir. Köylerimizin dibinde, hayatımızın tam ortasında yapılacak bu madencilik faaliyeti; doğa, kültürel miras ve halk sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Bizler altın değil, temiz su, verimli toprak ve sağlıklı bir gelecek istiyoruz. Siyanürle zehirlenmiş bir geleceği kabul etmiyoruz.” dedi.

Biçen, sözlerinin devamında “On yıl ömür biçilen bu proje için yalnızca 15 kişilik istihdam planlanmakta. Buna karşın Gübretaş’ın Söğüt’teki altın madeninde işçi arkadaşlarımız maaş zamları ve alacakları için eylem yapıyor. Bugün Kocaeli’ndeki tesislerinde de 120 günü aşkın süredir grevdeler. ÇED oyunlarını, istihdam masallarını ve kontrollü işletme yalanlarını reddediyoruz” ifadelerini kullanırken “Bir avuç sermayedar kazanacak diye içme sularımızı, ormanlarımızı, tarımımızı, hayvancılığımızı ve sağlığımızı yok edecek bu projeye izin vermeyeceğiz. Maden projesi derhal ve koşulsuz iptal edilsin, su ve doğa kaynakları koruma altına alınsın, köylünün yaşam hakkına dokunulmasın. Bu topraklar şirketlerin değil, burada yaşayan insanların, emekçilerin ve çocuklarımızın hakkıdır. Madene geçit yok! Halk kazanacak, yaşam kazanacak." açıklamasında bulundu.